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Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hurda yığınına dönen otomobilde 3 kişi yaralandı.

17 Şubat 2019 Pazar 22:03
Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hurda yığınına dönen otomobilde 3 kişi yaralandı.


Kaza Çerkezköy-Kapaklı İlçesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MNE plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Taklalar atan otomobilde hurda yığınına dönerken, olay yerine gelen polis ekipleri de meydana gelen kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.


Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 22:03
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