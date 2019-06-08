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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:10
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hacı Mahmut Çalış'ın (50) kullandığı bir kargo şirketine ait 34 UH 0480 plakalı kamyon, Ahievren Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun önünde Burak İltaş (25) idaresindeki 16 SUM 89 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle istasyonun bahçesine savrulan İltaş ile beraberinde bulunan kardeşi Barış İltaş (23) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burak İltaş, buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:10
  1. 2 Yaralı
  2. Tekirdağ
  3. trafik kazası

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