Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 genç yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 genç yaralandı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A.’nın (17) kullandığı plakasız motosiklet, Gözde İ. yönetimindeki 59 YF 157 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin A. ve arkasında bulunan Mustafa O. (16) yaralandı. Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 genç tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.