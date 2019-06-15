0553 313 94 23

Tekirdağ’da trafik kazası: 18 yaralı

Tekirdağ’da servis aracı ile hafif ticari aracın karıştığı kazada her iki araçta bulunan toplamda 18 kişi yaralandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 20:11
Tekirdağ’da trafik kazası: 18 yaralı

Tekirdağ’da servis aracı ile hafif ticari aracın karıştığı kazada her iki araçta bulunan toplamda 18 kişi yaralandı.


Sürücü Mehmet B. sevk ve idaresindeki 59 S 0131 plakalı servis aracı ile Kırklareli istikametindenTekirdağ istikametine seyrederken Müsellim Kırkkepenekli kavşağına geldiği esnada Müsellim Kırkkepenekli istikametinden gelip Muratlı istikametine giden Mehmet Y. sevk ve idaresindeki06 BZ 2723 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan toplamda 18 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada serviste bulunan 14 kişi ile diğer araçta bulunan 4 kişiayakta tedavileri yapıldı.


Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak meydana gelen trafik kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 20:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok şiddetli...
    1. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    2. İdlib’de molozlar altında kalan..
    3. Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı, güven..
    4. Sağanak yağışla gelen sel, otomobili..
    5. GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin..
    6. Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
    7. Dünyayı sarsan gelişme: ABD 16..
    8. İki grup birbirine girdi: 4 yaralı
    9. Otomobil ile hafif ticari araç..
    10. Osmaniye'de zincirleme trafik kazası:..
    11. TGF Federasyon Kupası’nda şampiyonluk..
    12. Tekirdağ’da trafik kazası: 18 yaralı
    13. Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı
    14. Habur Çayı’na düşen çocuğu kurtarmak..
    15. Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Nenad Lalovic İstanbul’da
    18. Tekirdağ'da hafif ticari araçla..
    19. Tataristan'da "Kutsal Bolgar Toplantısı"
    20. Domuz sürüsü şehre indi, korkan..
    21. Emekli Hakim Nusret Çiçek af konusunu..
    22. Çağla Büyükakçay, İspanya’da finale..
    23. Jazeera Havayolu'nun İSG'den Kuveyt..
    24. Zeljko Obradovic: "Karakterli..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar..
    26. Ergin Ataman: "İki takım oyuncularını..
    27. Davutlar Sevgi Plajı’nda boğulan bir..
    28. İpek Soylu İsrail’de çiftlerde şampiyon
    29. Rusya'dan flaş dolar hamlesi!
    30. Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu