Tekirdağ’da tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada Makedonya uyruklu tır şoförü yaralandı.



Kaza, Malkara-Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine seyreden Kehah Hasani yönetimindeki Makedonya uyruklu TE 3000 BF plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Sedat Tunay idaresindeki 17 YD 569 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada hafif yaralanan Makedon tır şoförü Kehah Hasani, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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