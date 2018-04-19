Tekirdağ'da tefeciler enselendi!

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede tefecilik ve yağma olaylarına karışanlara yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda tefe karşılığı verilen paraların not edildiği defter, 84 boş senet koçanı, farklı kişilere ait farklı vade ve tutarlarda 20 senet, banka kartları ve dekontları ele geçirildi. Operasyon kapsamında aranan şüphelilerden 8'i gözaltın alındı. Şüphelilerin sorgusunun ve diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.