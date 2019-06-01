Tekirdağ'da tatil yolunda kaza: 4 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Çanakkale'ye bayram tatiline giden sürücü Recep Yavaş (36) yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi'nde takla atarak su kanalına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Recep Yavaş, eşi Sevinç ve çocukları Emircan ile Zeynep Yavaş ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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