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Tekirdağ’da tarımsal meteoroloji ve diğer çevresel koşulları izleme istasyonu kuruldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi ve Barilla A.

15 Mart 2019 Cuma 16:29
Tekirdağ’da tarımsal meteoroloji ve diğer çevresel koşulları izleme istasyonu kuruldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi ve Barilla A.Ş.’nin 2 yıldır ortaklaşa yürüttüğü “Uluslararası Sürdürülebilir Makarnalık Buğday Üretimi Projesi” kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Merkez Kampüsü Ziraat Fakültesi’ne “Tarımsal Meteoroloji ve Diğer Çevresel Koşulları İzleme İstasyonu” kuruldu.


Yürütücülüğünü NKÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İsmet Başer, Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk ve Dr. Öğr. Üyesi Harun Hurma’nın birlikte yaptığı “Uluslararası Sürdürülebilir Makarnalık Buğday Üretimi Projesi”nin geleneksel toplantısında Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, Barilla A.Ş. adına Satın Alma Müdürü Sacit Altay, Satın Alma Yöneticisi Kemal Keskin, Volkan Bayrakdar, Satın Alma Müdürü Gustova Savıno, Satın Alma Direktörü Emillio Ferrarı, Ronchi Cesare ve İklim İstasyonu Uzmanı Matteo Ruggerı bir araya geldi.


Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Barilla A.Ş. yöneticileri projeden ve bugüne kadar yürütücülerin yaptığı başarılı çalışmalara ilişkin duydukları memnuniyetti dile getirerek, iş birliklerini arttırmak istediklerini kaydetti.


Üniversitede kurulan “Tarımsal Meteoroloji ve Diğer Çevresel Koşulları İzleme İstasyonu” ile hava sıcaklığı, hava nemi, toprak nemi, güneşlenme, yağmur gibi çeşitli ölçümler yapılarak elde edilen veriler otomatik olarak uzaktaki sunucuya gönderilecek. Bu sayede bitki ve toprağa ait gübreleme dönemi, gübre çeşidi, ilaçlama dönemi, ilaç çeşidi ve markası, sulama zamanı, sulama suyu miktarı, don ve kırağıya karşı uyarı bilgileri üretip, üretici ve sistem yöneticisi için karar destek mekanizması oluşturması amaçlanıyor.


İstasyon ile üniversite kampüsündeki ortalama 6 kilometre alanda ekilen, dikilen bitkilerin tarımsal ihtiyaçları belirlenerek otomatik olarak kontrolü sağlanacak ve büyük bir tarımsal veri tabanı oluşturulacak. Proje kapsamında bir el kitabı ve çeşitli akademik makaleler üretilerek ve yayımlanacak. Projenin güncellemeleri, resmi internet web sayfası http://sustainablefarming.nku.edu.tr linki üzerinden paylaşılıyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:29
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