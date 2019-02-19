0553 313 94 23

Tekirdağ’da suç kaydı bulunan 14 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 14 şahıs yakalandı.

19 Şubat 2019 Salı 10:55
Tekirdağ’da suç kaydı bulunan 14 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 14 şahıs yakalandı.


Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019-1" adı altında 84 ekip ve 411 polisin katılımıyla planlı bir şekilde arama, kontrol ve denetimler yapıldı. Denetimlerde 2 bin 917 şahsın GBT kontrolü yapılarak, çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 14 şahıs yakalandı. Ayrıca 48 umuma açık iş yeri ve 78 araç kontrol edilerek 369 TL para cezası uygulanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'nın bisikletli bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı
    1. Adana'nın bisikletli bağımsız..
    2. Filede 2. Lig yolu Denizli’den geçti
    3. Forum Mersin, sevenleri sinemada..
    4. Türkiye inovasyon merkezi haline geldi
    5. Barış Manço eserleriyle anılacak
    6. Başkan Cahan’a Türkiye Halk Oyunları..
    7. Uysal: “10 yıldır Karabük ili geri..
    8. Yabancıya konut satışından 5,9 milyar..
    9. 2 aylık bebeğin yanarak can verdiği..
    10. 8 kadın azalı erkek muhtar adayı iddialı
    11. Fatih’te döviz bürosunu soyma teşebbüsü
    12. Köprü geçiş cezalarının iadesi için..
    13. Bir anket şirketi daha sonuçlarını..
    14. Bursa’da tefecilere büyük darbe: 10..
    15. Kenevirin anavatanı Orta Asa
    16. Cüzdan hırsızı kadınlar yakalandı
    17. Elazığ’da FETÖ operasyonu: Komiser ve..
    18. Trilyonluk yatırım hamlesi
    19. Dana aracın bagajında yolculuk etti
    20. Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun