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Tekirdağ'da skandal! Cumhuriyet Savcısı alkol içip kafa attı

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Karakuş'un Tekirdağ'da bulunan bir mekana alkollü bir şekilde gelip işletme sahibine kafa attığı iddia edildi. Yaşanan olayla ilgili HSK'ya bilgi verilirken Fatih Karakuş'un 'Cumhuriyet Savcısı' olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı öğrenildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:47
Tekirdağ'da skandal! Cumhuriyet Savcısı alkol içip kafa attı

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Karakuş’un Tekirdağ Eski İstanbul Çıkmazı Sokak’taki bir mekâna alkollü şekilde gidip mekan sahibine küfür ederek kafa attığı ileri sürüldü. Olay tutanak altına alınıp HSK’ya bildirildi.

Son Tv'nin haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Karakuş, Tekirdağ’da bir restoranda olay çıkardı. Eski İstanbul Çıkmazı Sokak’taki bir mekâna alkollü şekilde gittiği iddia edilen Savcı Karakuş’un mekan sahibine “Bana 250 bin lira borcun var, onu almaya geldim” deyip küfür ettiği belirtildi. Savcının mekan sahibine kafa attığı da ileri sürüldü. Olay tutanak altına alınıp Hakimler Savcılar Kurulu’na bildirildi.

“Bana 250 bin lira borcun var. Borcunu almaya geldim”

Adli makamlara yansıyan bilgilere göre olay şöyle gelişti: Daha önce Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Karakuş, yıllık izinde olduğu 15 Kasım günü Tekirdağ’da bulunuyordu. Akşam 21.00 sularında Eski İstanbul Çıkmazı’nda bulunan Ayhan Usta Ocakbaşı isimli mekana geldi. İddiaya göre işletme sahibi A.M. ile karşılaşınca küfürler eden Fatih Karakuş, “Bana 250 bin lira borcun var. Borcunu almaya geldim” dedi.

Kafa attı

İşletme sahibinin, “Sen nasıl Cumhuriyet Savcısısın, ayakta duramıyorsun. Sana herhangi bir borcum yok. Ayıkta gel” demesi üzerine ikili arasında kavga çıktığı iddia edildi. İşletme sahibi A.M.’nin ifadesine göre Savcı Karakuş kendisine kafa attı. Kafa darbesi üzerine A.M. burnundan darbe aldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi ile kavga ayrılırken bir süre daha mekanda oturan Fatih Karakuş, “Bu mekanın sahibi aslında benim. Bu mekanın açılması için bütün paraları ben verdim. Bana ödeyeceği parayı ödeyene kadar her gece buraya geleceğim” dediği öne sürüldü. Bu iddia tanık beyanlarında yer aldı. Bir süre mekanda oturan Karakuş’un 22.15’te ayrıldığı belirtildi.

'Cumhuriyet Savcısı olması sebebiyle ifadesi alınamadı'

Polis ekiplerinin olayı bildirdiği Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili tutanak hazırlanması ve mağdurların ifadesine başvurulması talimatı üzerine mağdur A.M. ile kavga sırasında yaralandığı iddia edilen R.G.’nin beyanları alındı. A.M. ifadesinde Fatih Karakuş ile herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını, aralarında alacak verecek ilişkisine dayalı bir ticaretin söz konusu olmadığını kaydetti. Her iki mağdur da şikayetçi olmadıklarını belirtti. Savcı Karakuş’un ise Cumhuriyet Savcısı olması sebebiyle ifadesi alınamadı.

Olay ile ilgili hazırlanan polis evrakı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Yaşanan olay ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’na da bilgi verildi.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:47
  1. İstanbul
  2. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Karakuş
  3. Tekirdağ

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  • DilaverDilaver31 dk önce
    Boşver AKİT bu alkol haberlerini, asıl sen 41 canın gittiği Pamukova tren kazasında, dönemin TCDD Genel Müdürü ve bugünün AKP Milletvekili Süleyman Karaman hakkında yürütülen soruşturma dosyası ortadan kayboldu, bunları haber yap.
Bugünkü Akit

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