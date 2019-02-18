Tekirdağ’da sis etkili oldu Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Süleymanpaşa - Muratlı - Lüleburgaz yolu üzerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Sürücülerin sis nedeniyle kontrollü seyrettikleri yolda trafik ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis güneşin yüzünü hissettirmesi ile yavaş yavaş dağıldı.

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