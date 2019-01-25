Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı25 Ocak 2019 Cuma 17:57
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, iki aile arasında Atatürk Mahallesi Şükran Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mahsun Ş. ve Ömer Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 5 yararlıdan Fatih Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen Vahit E. ve Duran E'yi gözaltına aldı.
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