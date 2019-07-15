0553 313 94 23

Tekirdağ’da şehit yakınları ve gaziler yemekte buluştu

Tekirdağ Valiliğince 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik yemekli programı düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:55
Tekirdağ’da şehit yakınları ve gaziler yemekte buluştu

Tekirdağ Valiliğince 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik yemekli programı düzenlendi.


Tekirdağ Valiliğince 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlen programa çok sayıda şehit yakını ve gazilerin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.


Programda bir konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan için toprağa verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir maddi karşılığı olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakârlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakârlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun. Türkiye’yi terör örgütleri aracılığıyla, terör eylemleriyle, teröristlerle istediği şekilde yönlendireceğini sananlar beyhude uğraşıyorlar. Bizim için şehitlik makamların en yücesidir. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz, devlet ve millet olarak varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin adeta birer mührü, birer kilidi gibidir. Biz şehitlerimizin, hatıralarını inşallah ilelebet yaşatacağız. Ama bu insanlık dışı eylemleri yapan teröristler sadece ve sadece nefretle, lanetle anılacaktır. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakârlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar çocuklarımız güzel sabahlara uyansın, Ramazan’da kandiller yansın, kubbelerimiz Allah kelamıyla inlesin diye canlarını feda ettiler. Onlar Selimiye’de, Süleymaniye’de, Diyarbakır Ulu Camii’nde bayram sabahları hiç eksik olmasın diye şehit oldular” dedi.


Vali Yıldırım konuşmasının devamında, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Kahramanmaraş’ı Sütçü İmam’dan, İstanbul’un fethini Ulubatlı Hasan’dan ayrı düşünebilir miyiz? Çanakkale’yi Seyit Onbaşı’nın cesaretini anlatmadan yahut Gazi Mustafa Kemal’i anmadan anlatabilir miyiz? Kurtuluş Savaşımızın her bir cephesi şehit ve gazilerimizin hikâyeleriyle bezeli değil midir? Ne mutlu bize ki, yüz yıl önceki yüksek karakterli ruh ne ise hala bu memleketin çocukları sancak yere düşmesin diye, bu topraklar bize hep vatan kalsın diye aynı ruhu ortaya koymaktadır. Bu ruh, milli irademizi çalmak isteyen, uğruna binlerce şehit verdiğimiz cumhuriyetimizin içini boşaltmak isteyen, FETÖ militanları karşısında da bizi muvaffak etmiştir. Türk milleti’nin bu yüksek karakterli ruhunu yanına almayan hiçbir yapının bu topraklarda barınamayacağını tüm dünya 15 Temmuz akşamı bir kez daha görmüştür. Bu vesileyle buradan bir kez daha milleti, bayrağı, vatanı ve devleti için canlarını feda eden, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına da tekrar sabırlar diliyorum. Vatanımızı, istiklalimizi, birlik ve beraberliğimizi canları pahasına savunan, bu kutlu mücadele sırasında yaralanan tüm gazilerimize de şükranlarımı ifade ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuş elektrik saatine yuva yaptı, ev sahibi elektriğini kesti
    1. Kuş elektrik saatine yuva yaptı, ev..
    2. Van Ticaret ve Sanayi Odasından ‘15..
    3. Çorlu Belediyesi Başkanlar..
    4. Dondurma kızartması tarifiyle yepyeni..
    5. Badmintoncularımız şampiyon.
    6. Facebook'a 5 milyar dolar ceza
    7. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel,..
    8. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar..
    9. PKK'ya bir darbe daha! 8 terörist..
    10. Kırklareli’de arilik çalışmaları devam..
    11. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den..
    12. (Özel) 15 Temmuz’da darbeci..
    13. GÜNDEM / 15 Temmuz 2019
    14. Burdur'da yeni bir kelebek türü bulundu
    15. Tekirdağ’da şehit yakınları ve gaziler..
    16. Yurtta hava durumu
    17. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,..
    18. İsviçre'de yeni bir dinozor türü..
    19. Toros Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi..
    20. Burdur’ da 290 şehit yakını, gazi ve..
    21. Pozantı’da 18 Yaş Altı Okçuluk..
    22. 107 kaçak göçmen yakalandı
    23. 15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in..
    24. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli..
    25. Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz..
    26. Metina’ya ‘Pençe’ darbesi
    27. Aydın Kadın Doğum Hastanesi’nde kan ve..
    28. Buharkent’te vatandaşlar sıcak..
    29. SGK bilgilendirme seminerleri ADÜ’de..
    30. ABD’den Türkiye'ye yeni yatırım!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    AK Partili üyenin meclise sunduğu teklif kabul edildi! İstiklal Caddesi'nin adı, "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor
    AK Partili üyenin meclise sunduğu teklif kabul edildi! İstiklal Caddesi'nin adı, "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor