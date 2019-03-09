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Tekirdağ’da seçim güvenliği toplantısı

Tekirdağ’da 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantı düzenlendi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:53
Tekirdağ’da seçim güvenliği toplantısı

Tekirdağ’da 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantı düzenlendi.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Vali Yardımcıları Tayyar Şaşmaz, Dr. Abdullah Kalkan, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Bildiğiniz gibi 31 Mart 2019 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri cennet vatanımızın her karış toprağında, vatandaşımızın olduğu her yerleşim biriminde yapılacak, Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah vatanımız ve milletimiz için insanımız, vatandaşımız için hayırlara vesile olur. Bu toplantının amacı seçim güvenliğini sağlamakla görevli, seçimi doğrudan yapılmasında belki ilk etapta görevi olmayan ama hem öncesinde hem sonrasında görevi hiçbir zaman bitmeyen emniyetimizin, jandarmamızın askeriyemizin, mülki idaremizin ve diğer kamu görevlilerimizin görevini bir defa daha da olsa gözden geçirmek, kurumlarımıza görevlerini, bugüne kadar yapageldikleri işleri bir defa daha hatırlatmak amacını taşımaktadır. Onun için bir aradayız. Burada bulunan değerli arkadaşlarımızın hepsi, seçim sürecini defalarca yaşadılar. Bu görevleri zaten kendileri de çok iyi biliyorlar ama bir defa daha birlikte tekrar gözden geçirmek, belki mahallinde özel bir takım problemleri olanlar ya da akla takılabilecek bir takım soruları, sorunları olanları dinlemek, bunları bir arada görüşmek üzere bu toplantının yapılması önemliydi, onun için sizleri davet ettik. Bildiklerimizi ve tecrübelerimizi paylaşıp Tekirdağ ilinde görevli bulunduğumuz alanda, en güzel şekilde, en huzurlu şekilde, layığıyla geçebilmesini temin etmek için de gayret sarf edeceğiz” dedi.


Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:53
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