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Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:19
Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak ve dolu, yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.

İlçeye bağlı 7 mahallede şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle 5 bin dönüme yakın ekili tarım alanı zarar gördü.

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin ürünlerinde zararlar meydana geldiğini belirterek, "Yerde gördüğünüz gibi bir karış buz var. Yerine göre bazı yerlerde 25-30 santim yüksekliğinde. Çoğu misket büyüklüğünde, bazıları da ceviz büyüklüğünde. Buğday tarlaları çok kötü. Ayçiçeği tarlalarını da silip süpürmüş. Allah'tan gelen, yapacak ve diyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Çiftçi Berkant Yılmaz da yaklaşık 500 dönüme yakın arazisinin zarar gördüğünü ifade ederek, "Öğleden sonra aniden gelen dolu yağışı, İshakça ve çevresinde ciddi zararlara sebep oldu. Ayçiçeği ve buğdaylarda yüzde 70'e kadar zarar var. Görüntülerden anlaşılacağı üzere çok şiddetliydi. Herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

Şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı mahallelerde ağaçlar yola devrildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri şiddetli dolunun zarara uğrattığı tarlalarda zarar tespit çalışmasının yapılacağını belirtti.


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:19
  1. 5 bin dönüm ekili alan
  2. 7 mahallede
  3. Bilal Temurtaş
  4. DOLU YAĞIŞI
  5. Malkara
  6. Şiddetli yağmur ve rüzgar
  7. zarara yol açtı

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