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Tekirdağ'da "rüşvet" operasyonu

Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:43
Tekirdağ'da "rüşvet" operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Adliyesinde görevli Ç.D. ile Toplum Yararına Programlar (TYP) çalışanı Y.N'nin, denetimli serbestlik kapsamında adliyede görevlendirilen yükümlülerin yerine imza attığı belirlendi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan Ö.D. ve H.T, rüşvet karşılığı işe gelmeyen kişilerin yerine imza attıklarını itiraf etti.

Şüpheliler Ö.D, H.T, Ç.D. ve Y.N. polis ekiplerince gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:43
  1. adliye
  2. Çerkezköy
  3. Rüşvet Operasyonu
  4. Tekirdağ

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