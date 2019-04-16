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Tekirdağ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, 2 kişi uyuşturucudan 9 kişi ruhsatsız tabancadan olmak üzere toplamda 11 kişi yakalandı.

16 Nisan 2019 Salı 10:00
Tekirdağ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, 2 kişi uyuşturucudan 9 kişi ruhsatsız tabancadan olmak üzere toplamda 11 kişi yakalandı.


Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da belirtilen adres üzerinde şüpheli U.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 4 fişek sentetik kannabinoid (bonzai) olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.


Çerkezköy ilçesinde belirtilen bir adres üzerinde bulunan boş binanın yanında şüpheli S.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında 10 fişek bonzai ele geçirildi. Şüpheli hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.


Çerkezköy ilçesinde durdurulan araç içerisindeki şahısların yapılan üst aramasında E.K. isimli şüpheli kadın şahsın üzerinden ruhsatsız silah çıktı. Araçta bulunan Ş.A. ve E.K. şüpheli şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.


Çerkezköy ilçesi Osmanlı Caddesi’nde belirtilen bir adres üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan E.G. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.


Çerkezköy’de belirtilen bir adres üzerinde havaya 16 adet fişek sıkıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler şüpheli Y.P. isimli şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Tabanca muhafaza altına alınırken şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.


Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan araç sürücüsü C.A.‘nın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edildi.


Muratlı ilçesinde belirtilen bir adres üzerinde bir şahsın silah sıktıktan sonra bir iş yerine girdiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri T.P. isimli şüpheli şahsın oturduğu yerde ayakları arasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör ile şarjöre takılı vaziyette 1 adet 9 mm dolu fişek ele geçirdi. Yapılan incelemede 2 adet dolu fişek, 2 adette boş kovan tespit edildi. Şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.


Şarköy ilçesinde bir adreste silah atıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, arama kararı sonucu evde yaptıkları aramada 13 adet dolu fişek, 1 adet kelebek olarak tabir edilen bıçak, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha takılı vaziyette bir adet şarjör, şarjöre basılı vaziyette 5 adet dolu fişek ele geçirdi. Olayla ilgili A.A, R.Ö. ve İ.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 10:00
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