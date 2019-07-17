Tekirdağ’da Parçalı Ay Tutulması Ay’ın tutulma öncesinde doğarken kızıla bürünmüş hali eşsiz manzaralar oluşturdu.

Ay’ın tutulma öncesinde doğarken kızıla bürünmüş hali eşsiz manzaralar oluşturdu. 21.34’de başlayan "Parçalı Ay Tutulması" Tekirdağ’da merakla gözlendi.



Türkiye’den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34’te gerçekleşmeye başladı. Tutulma öncesinde kızıla bürünmüş ayın doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kırmızıya bürünen ayın önüne gelen bulutlar eşsiz görüntülerin oluşmasını sağladı. Parçalı ay tutulması Tekirdağ’da da merakla gözlendi. Ay’ın parçalı tutulduğunu gören kimi vatandaşlar zaman kaybetmeden telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Meydana gelen "Parçalı Ay Tutulması" devam ederken, tutulmanın saat 03.18’de sona ereceği öğrenildi.

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