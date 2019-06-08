Tekirdağ’da mini Survivor heyecanı

Tekirdağ’da düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında kurulan alanda 7’den 70’e herkes Survivor heyecanı yaşıyor.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da kurulan mini Survivor alana vatandaşların yoğun ilgisi var. ‘Herkesin birgün Survivor’da yarışsam keşke’ dediği parkurun bir benzeri55’inci Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ Sahil alana kuruldu.Ekranlarda Survivor programını izleyip ‘Keşke’ bu yarışlarda bende bulunsam diyen 7’den 70’ vatandaşlar bu heyecanını mini Survivor parkurunda geçiriyor. Mini Survivor parkurunda yarışa başlayan vatandaşlar ilk etapta çeşitli engellerden geçiyor. Çeşitli engeller geçildikten sonra sıra akıl oyunları etabına geliyor. Akıl oyunları etabını başarıylailk tamamlayan yarışçılar Mini Survivor’un galibi sayılıyor.

Çok büyük bir talep var

Survivor parkurunun Acun Ilıcalı’sı görevini üstlenen Semih Güngör yaptığı açıklamada, “Bugün burada 55’inci Kiraz Festivali Süleymanpaşa BelediyesiSurvivor Parkurunda herkese Survivor heyecanı yaşatıyoruz. Çocuklar yarışıyor, aileler yarışıyor. ‘Herkesin birgün Survivor’da yarışsam keşke’ dediği parkuru bugün buraya kurduk. Bayanlar yarıştı, küçükler yarıştı, aileler yarıştı. Hatta eşler yarıştı. Çok eğlenceli insanların ekranlarda izleyip denemek istediği parkuru burada görmesi insanlara çok keyif veriyor. Bizde bunlara katkı vermek için burada bulunuyoruz ve bundan çok mutluluk duyuyoruz. Tekirdağ Kiraz Festivalinde herkesi bu parkura bekliyoruz. Çok büyük bir talep var özellikle çocuklar çok seviyor. Ailelerde onlar yarıştıkça yarışmak istiyorlar. Gerçekten bu havada bile çok büyük bir ilgi var” dedi.