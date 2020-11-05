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Aktüel Tekirdağ'da Mera Islahı Projesi'nde üreticilere 32 bin ton kaba yem dağıtıldı
Aktüel

Tekirdağ'da Mera Islahı Projesi'nde üreticilere 32 bin ton kaba yem dağıtıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak: "Göreve geldiğimizden bu yana toplam 325 bin dönüm meranın 108 bin dönümünü ıslah ettik. Bu çalışmalar sonucu elde ettiğimiz 32 bin ton kaba yemi de üreticilerimize dağıttık"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:50:48 -
Tekirdağ'da Mera Islahı Projesi'nde üreticilere 32 bin ton kaba yem dağıtıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Mera Islahı Projesi kapsamında ıslah edilen alanlardan elde edilen 32 bin ton kaba yem hayvan üreticilerine dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılık alanında çeşitli projeleri hayata geçiren belediyenin çalışmaları devam ediyor.

Belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Karamurat ve Sarnıç mahallelerinde gübre ve tohum dağıtım töreni düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, kentin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

Bu potansiyeli iyi değerlendirmek zorunda olduklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, Türkiye'deki büyükşehirler içinde arazinin büyük çoğunluğunu tarımda kullanan tek büyükşehir. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana toplam 325 bin dönüm meranın 108 bin dönümünü ıslah ettik. Bu çalışmalar sonucu elde ettiğimiz 32 bin ton kaba yemi de üreticilerimize dağıttık. Namık Kemal Üniversitesinin desteği ile proje yeni bir ivme kazanmış oldu."

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ise hem dünyanın hem de Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini bildirdi.

Bu süreçte yaşanan ekonomik sıkıntıları yenmenin tek yolunun üretimi artırmak olduğuna değinen Yurdakul, "Üreticimiz bu projemiz sonucunda kaba yem ihtiyaçlarının yüzde 60'ını bu meradan karşılayacak. Ben bu projenin hem Malkara, hem Tekirdağ hem de Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Şen ise üniversitelerin yerel yönetimler ile iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

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