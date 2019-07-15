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Tekirdağ’da mehteranlı yürüyüş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tekirdağ’da mehteranlı kortej yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:44
Tekirdağ’da mehteranlı yürüyüş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tekirdağ’da mehteranlı kortej yürüyüşü düzenlendi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tekirdağ eski valilik binası önünden sahil alana kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe kalabalık gruplarda eşlik ederken yürüyüşün başını Tekirdağ’daki protokol üyeleri ve mehteran takımı çekti. Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Cumhur Mustafa Kıcanoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Mehteran marşıyla düzenlenen kortej yürüyüşü sahil dolgu alanda son buldu.Yürüyüşten sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, alanı dolduran vatandaşlara seslenerek, "Milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra çıktıkları sokaklarda yurdun dört bir köşesinde tanklara, kurşunlara, bombalara göğsünü siper etmiş, hain darbe girişimini vatansever güvenlik güçleri ile birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir” dedi.


Program mehteran konseri ile devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:44
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