Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tesiste büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.25 Kasım 2018 Pazar 20:16
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın meydana geldi.
Yangının büyümesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
İtfaiyenin çabası sonucunda yangın söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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