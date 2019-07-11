Tekirdağ’da kızgın boğa sahibini yaraladı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ahırda bağlı olduğu yularını koparan kızgın boğa, saldırdığı sahibini boynuz darbesiyle başından yaraladı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ahırda bağlı olduğu yularını koparan kızgın boğa, saldırdığı sahibini boynuz darbesiyle başından yaraladı.

Sağlamtaş Mahallesi’nde hayvan alım satımıyla uğraşan Ahmet Simen, talihsiz bir olay yaşadı. Kendisine ait hayvan çiftliğinde bir boğa yularını koparınca, bir türlü zapt edilemeyen kızgın boğa, saldırdığı sahibi Simen’i boynuz darbesiyle başından yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Simen’e başından 4 dikiş atıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Simen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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