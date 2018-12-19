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Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Malkara ilçesinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 02:35
Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verilecek.

Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar kalınlığı Malkara ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaştı.

Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken Malkara Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ekiplerin hazır beklediğini, yeterince araç, tuz ve kum bulunduğunu belirterek, "Kriz masamız 24 saat çalışıyor. Karayollarına da destek verebiliriz. Bazı mahalle yollarımızı şu anda açma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kar yağışı nedeniyle Malkara-Şarköy karayolunun 18. kilometresinde "Ulaman Rampası" olarak adlandırılan bölümde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Tekirdağ'da kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 02:35
  1. İlçe Merkezinde 3-5 cm kar kalınlığı
  2. Kar Yağışı şiddetini arttırdı
  3. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürme çalışması yapıyor
  4. Malkara
  5. şarköy
  6. yüksek yerlerde 12-15 cm yi geçti

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