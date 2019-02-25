Tekirdağ’da kar yağışı etkisini kaybetti
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Cumartesi günü başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini yitirdi.25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Cumartesi günü başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini yitirdi.
İlçede 2 gündür tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Belediye ekipleri, yayaları rahatlatmak amacıyla kaldırımlarda oluşan kar birikintilerini temizledi. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.
İlçe merkezinde esnaflık yapan Necip Kuşkan, "Kar yağışı, her ne kadar esnafı etkilese de sonuç olarak berekettir. Çiftçinin yüzü gülerse, esnafın da yüzü gülecektir" diye konuştu.
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