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Tekirdağ'da kar yağışı

Şehir merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:25
Tekirdağ'da kar yağışı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ şehir merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy, Çorlu ve Malkara ilçe merkezlerini beyaza bürüyen kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekipleri ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Hayrabolu, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy ve Malkara ilçelerinde yağan kar, ilçelere bağlı mahallelerde de etkisini gösteriyor.

Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Tekirdağ Kızılay Şubesi ekipleri de yollarda kalan araç sürücülerine gıda yardımında bulunuyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:25
  1. kar
  2. kış
  3. Tekirdağ

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