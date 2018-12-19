0553 313 94 23

Tekirdağ'da kar yağışı

Tekirdağ-Hayrabolu kara yolu ulaşıma kapandı

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:41
Tekirdağ'da kar yağışı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ-Hayrabolu kara yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Kentte dün gece saatlerinde etkisi arttıran ve hayatı olumsuz etkileyen kar nedeniyle Tekirdağ - Hayrabolu kara yolunun 4. kilometresindeki Yağcı Mahallesi mevkisinde trafik akışı durdu.

Kar küreme araçlarının temizlemekte yetersiz kaldığı yolda, bazı araçlar ve kamyonetler kara saplandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolu açma çalışmasına devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Yüksel Koşan, yaklaşık 2 saattir yardım beklediklerini söyledi. Hayrabolu'ya gitmek için yola çıktığını anlatan Koşan "Arabayı kaydırdık. İki saattir buradayız. Gelip bizi kurtaran yok." dedi.

Hava sıcaklığının -1 derece olduğu kentte, kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:41
  1. Hayrabolu
  2. kar yağışı
  3. Tekirdağ
  4. trafik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan flaş Suriye açıklaması
    1. Trump'tan flaş Suriye açıklaması
    2. İbneliği öven röportaja çok sert..
    3. Yemekten sonra ceviz yerseniz...
    4. Schneider Electric'e "Sanayide..
    5. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
    6. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
    7. Altın fiyatları
    8. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
    9. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
    10. 'Kuş' hikayesi
    11. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
    12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    13. Ana baba hakkı
    14. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    15. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    16. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
    17. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
    18. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
    19. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
    20. Denizli'de CHP'den istifa
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti