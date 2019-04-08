Tekirdağ’da Kamyonet Traktöre çarptı: 4 Yaralı Tekirdağ’da Kamyonetin Traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da Kamyonetin Traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Tekirdağ’ın Saray İlçesi Çukuryurt Mahallesinde meydana geldi.59 DS 143 Plakalı aracıyla Kurtdere Mahallesine gitmekte olan Turgay B. (22), Çukuryurt Mahallesi içerisinde önünde seyreden ŞuayipÖ.(63) idaresinde ki 59 AAJ 886 Plakalı Traktöre arkadan çarptı.Meydana gelen kazadadevrilentraktörün sürücüsü Şuayip Ö, kamyonet sürücüsü Turgay B. ve kamyonette bulunan Gökhan A. (36), Berkay Y. (21)yaralandı.Olayın hemen ardından kazanın sesini duyarak evlerinden caddeye çıkan vatandaşlar tarafından çağırılan ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Çerkezköy’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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