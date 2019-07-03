0553 313 94 23

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen için Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:20
Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen için Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.


Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kampüsünde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 47 yaşında 2 çocuk babası Özmen için Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında resmi tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, 8. Mekanize Tugay Komutanı, Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa aydın, İl Jandarma Alay Komutan Vekili, Albay Haşim Göksel, NKÜ Rektörü Prof. Dr Mümin Şahin, vefat eden Musa Özmen’in ailesi ve yakınları ile askeri ve emniyet personeli katıldı. Törene katılan Özmen’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Törende Özmen’in öz geçmişi okunarak, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dualar okundu. Kalp krizinden hayatını kaybeden Musa Özmen’in Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınarak, memleketi Edirne’nin Keşan ilçesine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Martı Timleri" görev başında
    1. "Martı Timleri" görev başında
    2. Eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
    3. Hafter için rüzgar tersine döndü
    4. Müslüman aktris Zaira, oyunculuğu..
    5. Kıbrıs gazilerine madalya
    6. Niğde’de 37 kaçak göçmen yakalandı
    7. GÜNCELLEME - Yozgat'ta silahlı kavga:..
    8. Torbalı için mimarlar yarışacak
    9. Başkan Şahin’den eğitime tam destek
    10. Erol Mütercimler, İsmail Küçükkaya ve..
    11. Mesut Barzani'den "Türkmen ve..
    12. Giresunspor, Uğur Akdemir’i kadrosuna..
    13. Başkan Selçuk : " Kumluca’da daha..
    14. Kaymakam Dinç vatandaşlarla buluştu
    15. Astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
    16. Afrika Kupası'nda grup aşamasının en..
    17. Giresunspor, Uğur Akdemir'i transfer..
    18. Başkan Beyoğlu, Alatosun sakinleriyle..
    19. Başkan Büyükkılıç acılı aileyi yalnız..
    20. Vali Günaydın Kayseri Memur Sen’i..
    21. BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut:
    22. Kadıköy’de yangın
    23. KÜYAP Yaz etkinlikleri başladı
    24. Gören şok oluyor
    25. Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı
    26. Konyaaltı Uncalı Pazarı, açılıyor
    27. "Darbe oldu görevden alındınız"
    28. Mardin’de doktorların darp edilmesine..
    29. Kene TBMM’ye taşındı
    30. TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz