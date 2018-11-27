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Tekirdağ'da kaçak cep telefonu operasyonu! Bavullarca cihaz ele geçirildi

Tekirdağ Çorlu'da polisin düzenlediği operasyon neticesinde 6 bavul dolusu yaklaşık 2 bin adet kaçak cep telefonun ele geçirildiği bildirildi.

27 Kasım 2018 Salı 20:21
Tekirdağ'da kaçak cep telefonu operasyonu! Bavullarca cihaz ele geçirildi

Kaçakçılıkla kararlı bir mücadele yürüten Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Çorlu’da durdurdukları bir otomobilde 6 bavul dolusu yaklaşık 2 bin adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne ilinden İstanbul iline uyuşturucu madde ticareti yapacağı ya da kaçak emtia taşıyacağı bilgisi alınan 34 VA 5913 plakalı otomobili durdurmak için Çorlu’da kontrol noktası kuran polis ekipleri aracı İstanbul yönünde durdurdu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan arama kararına istinaden otomobilde arama yapan polis ekipleri 6 ayrı bavul içerisinde 200’ü dijital dokunmatik, bin 733’ü de tuşlu olmak üzere toplam bin 933 adet kaçak telefon ele geçirdi.

Bir haftada 4 binin üzerinde telefon ele geçirildi

 

Kaçak telefonlara el koyan polis ekipleri otomobil sürücüsünü de hakkında yasal işlem yapmak üzere gözaltına aldı. Çorlu’da önceki günde 7 bavul dolusu toplamda 2 binin üzerinde kaçak telefon ele geçirilmişti. Böylece son bir haftada Çorlu’da yapılan iki ayrı operasyonda 4 binin üzerinde kaçak cep telefonu ele geçirilmiş oldu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:21
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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