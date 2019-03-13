Tekirdağ’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri Tekirdağ’da İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 83. yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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