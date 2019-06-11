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Tekirdağ’da iş yerinin camları kırıldı

Tekirdağ Malkara’da tütün satan bir tekel bayisinin camını kıran hırsızlık şüphelisi, kayıplara karıştı.

11 Haziran 2019 Salı 10:39
Tekirdağ’da iş yerinin camları kırıldı

Tekirdağ Malkara’da tütün satan bir tekel bayisinin camını kıran hırsızlık şüphelisi, kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzeri Başçeşme civarında sabah saatlerinde Mehmet Uyanık’ın işlettiği tütün ürünlerinin satıldığı tekel bayisinin kimliği belirsiz bir şahıs tarafından camları kırıldı.


İhbar üzerine kayıplara karışan şahsın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:39
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