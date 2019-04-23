Tekirdağ’da ilginç 23 Nisan kutlaması

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında veliler sahneye çıktı. Velilerin gösterilerini izleyen çocuklar bu kez eğlendiren değil eğlenen oldu.

Çorlu’da eğitim veren Nene Hatun Anaokulu ilginç bir 23 Nisan kutlamasını hayata geçirdi. Her zaman yapılanın aksine bugünkü kutlamalarda sahneye çıkmak yerine seyirciler arasında yer alan çocuklar, anne ve babalarının gösterilerini büyük bir dikkatle izledi. Zaman zaman anne ve babalarının söylediği çocuk şarkılarına eşlik eden minikler, keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Çorlu Nene Hatun Anaokulu öğretmeni Güzide Zehir Delibal, "Okulumuzda 170 öğrencimiz var. 170 öğrencimizin 120 velisi bu etkinliğe katıldı. Bu etkinliğimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların eğlendiren değil eğlenen olmasını amaçladık" dedi.

Delibal, "Çocuklar gösteri hazırladığında ikinci dönem eğitim-öğretim olarak ve oyun hakkı olarak çocukların elinden çalınıyor ve çocuklar sahne korkusu ile yüzleşiyorlar. Sahnede iyi olanlar öne kötü olanlar arkaya kalıyorlar ve çocuklar iyi dans etmek zorunda olmadığı, birçok alanda yeterli olduğu halde sırf iyi dans edemediği için arka plana itiliyor. Bunun da bundan sonraki gelişme döneminde çok büyük zararlara neden olduğunu bilimsel araştırmalar ortaya koyuyor. Çocuk bayramında çocukların eğlendiren değil eğlenen olması için 120 veli ile beraber danslı şarkılı çocuk gösterileri hazırladık. Bugün çocuklarımız eğlenecek, velilerimiz sahnede olacak. Böyle bir projeye imza attık" diye konuştu.

İlginç 23 Nisan kutlama programının planlayıcısı da olan öğretmen Güzide Zehir Delibal, "Gösterilerde çocuk şarkıları, Barış Manço şarkıları ve eski 45’liklerde yer alan şarkılar var. Veliler şarkı söyleyip dans edecekler. Ayrıca babaların Atatürk Marşı ve Atatürk Oratoryosu gösterisi var" dedi.

Velilerin gruplar halinde sahneye çıkıp çeşitli şarkılar seslendirerek dans gösterisi sundukları program okulun öğrencileri tarafından keyifle izlendi. Sahnede anne ve babalarını izleyen öğrenciler velilerini alkışlamayı da ihmal etmedi.