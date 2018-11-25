Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Veliköy Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinin ambalaj atığı geri kazanım bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, tesiste büyük çapta hasara yol açtı.