Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Emniyet ekipleri, alınan bir ihbar sonrasında harekete geçti. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri bahse konu olan adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda zorla fuhuşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu G.A., G.K. ile şüpheli konumundaki A.U. yakalanarak Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şahısların Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan şüpheli konumundaki A.U.’nun ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.