Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı06 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler S.B, İ.Y, E.Y, H.Y, S.G, H.K, Y.E, Y.K, H.K.S, İ.A, ve S.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde gözaltına alındı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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