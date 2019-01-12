Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı12 Ocak 2019 Cumartesi 16:48
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla G.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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