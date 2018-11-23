Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı23 Kasım 2018 Cuma 17:30
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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