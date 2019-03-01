Tekirdağ’da FETÖ’den yargılanan 8 kişi serbest Tekirdağ’da, FETÖ’nün TSK’daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 8 kişi etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

Tekirdağ’da, FETÖ’nün TSK’daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 8 kişi etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde polis ekiplerince gözaltına alınan örgütün sözde "sivil sorumlusu" ve 7 muvazzaf asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D. isimli 7 asker ve sözde sivil sorumlu Y.Y.’nin etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.