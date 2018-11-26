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Tekirdağ'da FETÖ soruşturması

Soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:52
Tekirdağ'da FETÖ soruşturması

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 16 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmalarında, örgüt adına himmet ve kurban bağışı toplayan, "sohbet toplantısı" adı altında örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü toplantılara katılan, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatıranların da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 16 şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:52
  1. FETÖ
  2. gözaltı
  3. Tekirdağ

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