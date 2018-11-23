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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! Tutuklu sayısı 17'ye çıktı

Tekirdağ merkezli 25 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) operasyonları kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 8 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 17’ye çıktı.

23 Kasım 2018 Cuma 22:15
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! Tutuklu sayısı 17'ye çıktı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldıktan sonra Tekirdağ merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

15 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Gözaltına alınıp adliyeye sevki yapılan 26 kişiden 8'i tutuklanırken, 3'ü savcılık, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan toplam 45 şüphelinin 17'si tutuklanırken, 3'ü savcılıktan 21'i de adli kontrol şartıyla serbest kalmış oldu.

Öte yandan, 14 zanlının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı da öğrenilirken, 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu arada gözaltına buluna 3 şüphelinin işlemleri sürerken, 1 şüpheli de bir davayla ilgili başka bir ile gönderildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:15
  1. Tekirdağ
  2. fetö

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