Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi yakalandı26 Aralık 2018 Çarşamba 12:46
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Maramaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.Ö. ve İ.S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yakalama kararı gereğince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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