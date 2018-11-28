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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:16
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen F.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:16
  1. FETÖ
  2. operasyon
  3. Tekirdağ

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