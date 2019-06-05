Tekirdağ’da feci kaza: 5 ölü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Edirne-İstanbul otoyolu Çorlu mevkiinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, 67 AAV 778 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.