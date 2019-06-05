Tekirdağ'da feci kaza' 5 kişi öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde TEM otoyolunda TIR ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
05 Haziran 2019 Çarşamba 10:27
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde TEM otoyolunda TIR ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
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