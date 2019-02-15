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Tekirdağ’da eylem hazırlığındaki 6 PKK’lı yakalandı

Tekirdağ’da eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK mensubu 6 şüpheli yakalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 11:27
Tekirdağ’da eylem hazırlığındaki 6 PKK’lı yakalandı

Tekirdağ’da eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK mensubu 6 şüpheli yakalandı.


Tekirdağ il genelinde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen 6 şüpheli şahıs gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y isimli şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:27
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