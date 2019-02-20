Tekirdağ’da esrarengiz koku alarmı: 11 kişi hastaneye kaldırıldı Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde atık toplama alanında esrarengiz kokudan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde atık toplama alanında esrarengiz kokudan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.



Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi Atık Toplama Merkezi’nde kötü koku ihbarları üzerineÇevre Şehirclik İl Müdürlüğü, itfaiye ile AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek kötü kokuların geldiği alanda incelemelerde bulundu. Kötü ve keskin kokuların olduğu belirlenen çevrede kokulardan etkilenen 11 kişi Çerkezköy ve Kapaklı’da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

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