Tekirdağ'da bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi
Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.18 Ekim 2019 Cuma 14:49
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerindesahteiçki üretildiğini tespit etti.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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