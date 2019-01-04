0553 313 94 23

Tekirdağ'da eğitime kar engeli

04 Ocak 2019 Cuma 00:10
Tekirdağ'da eğitime kar engeli

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Malkara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime 4 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.

Öte yandan kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Trafikte zaman zaman aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 00:10
  1. kar
  2. tatil
  3. Tekirdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    1. Türk doktordan devrim gibi buluş!..
    2. Dünya Güneş'e en yakın konuma geldi
    3. Somali'den BM'ye "iç işlerimize..
    4. Tekirdağ'da eğitime kar engeli
    5. Kırklareli'nde yoğun kar
    6. İran ABD'ye ayar verdi: Tehdit tehdidi..
    7. Bursa'da ev yangını
    8. Türk kullanıcıdan dikkat çeken..
    9. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2019
    10. 2 ilde okullar tatil edildi! İşte o..
    11. Define avcılarına şok! Çok sayıda..
    12. Vatikan için çanlar çalışıyor! Çocuk..
    13. Zarif'ten ABD'ye: "Tehdit tehdidi..
    14. Bağcılar'da yangın
    15. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
    16. İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması:..
    17. Güney Sudan'dan Beşir'e destek
    18. Diyarbakır'da emniyet müdürlüğüne..
    19. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan..
    20. Yurt dışı telefonların kayıt ücretleri..
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu
    ABD'de Kongre üyeleri yarın yemin edecek... Kur'an'a el basacaklar
    ABD'de Kongre üyeleri yarın yemin edecek... Kur'an'a el basacaklar