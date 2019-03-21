Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonları Son bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayan çalışan 122 göçmen gözetim altına alındı- Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 122 düzensiz göçmen yakalandı. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, son bir haftada Pakistan, Afganistan, Özbekistan, İran, Cezayir, Bangladeş, Hindistan ve Nepal uyruklu 122 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu arada göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



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